Стали известны подробности пожара в здании Республиканской станции переливания крови

Сегодня, 21 декабря, в 07:51 поступила информация о пожаре в здании Республиканской станции переливания крови в Уфе. Пожару присвоен повышенный ранг.

Открытое горение наблюдалось на четвертом этаже кирпичного здания. Персонал медучреждения эвакуировал 150 человек. По предварительным данным никто не пострадал. В 08:25 пожар был локализован, а в 08:28 удалось ликвидировать открытое горение. В тушении огня были задействованы 15 единиц техники и 61 личного состава. В настоящее время на месте работает заместитель начальника Главного управления МЧС России по РБ Виталий Барзайкин. Туда же выехали эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС. Напомним, 15 декабря в Абзелиловском районе Башкирии горел бревенчатый дом, где размещался частный пансионат. В пожаре погибли 11 постояльцев, пятерым удалось выбраться из огня. Директора «Дома милосердия» задержали в этот же день. Позже Абзелиловский районный суд Башкирии заключил женщину под стражу на два месяца — до 15 февраля 2021 года. Власти Башкирии выделили один миллион рублей пострадавшим при пожаре.

