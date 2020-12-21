Стали известны подробности пожара в здании Республиканской станции переливания крови

Напомним, 15 декабря в Абзелиловском районе Башкирии горел бревенчатый дом, где размещался частный пансионат. В пожаре погибли 11 постояльцев, пятерым удалось выбраться из огня. Директора «Дома милосердия» задержали в этот же день. Позже Абзелиловский районный суд Башкирии заключил женщину под стражу на два месяца — до 15 февраля 2021 года. Власти Башкирии выделили один миллион рублей пострадавшим при пожаре.