В Башкирии суд оштрафовал мастера ЖЭУ за упавшую на жильца глыбу льда

Здоровью пострадавшего мужчины был нанесен тяжкий вред.

Знаковый для начала зимы судебный процесс прошел в городе Ишимбае. На скамье подсудимых оказался 37-летняя мастер местного ООО «ЖЭУ-4», которая обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Как следует из материалов дела, несчастье произошло в феврале текущего года во дворе двухэтажного дома по улице Павлика Морозова. Большая глыба льда сорвалась с крыши и упала на выходящего из подъезда мужчину. Травмы оказались настолько серьезными, что экспертиза определила их как тяжкий вред здоровью.

Проверка прокуратуры выяснила, что ЧП случилось по вине подсудимой, не обеспечившей вовремя очистку кровли от снега и наледи. Свою вину в суде женщина признала полностью.