В столице Башкирии припаркованная машина пострадала под упавшими фрагментами облицовочной плиты.

Накануне, 20 ноября, стало известно о ЧП, происшедшем возле высотного дома по улице Аксакова, 62 в Уфе. Подробности сообщили в столичном управлении гражданской защиты. Примерно в 16.00 на автомобиль Volkswagen Polo упали осколки облицовочной плиты со стены многоэтажного дома. К счастью, никто из людей при этом не пострадал. Photo: Управление гражданской защиты Ликвидацией последствий занялась управляющая компания данного дома. причины случившегося выясняются.

