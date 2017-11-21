В Уфе компания два года укрывалась от неуплаты налогов

Возбуждено уголовное дело.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере лицом, осуществлявшим фактическое руководство ООО Торгово-производственная компания «Э.Л.Е.С.» возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.