В Уфе компания два года укрывалась от неуплаты налогов

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Возбуждено уголовное дело.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере лицом, осуществлявшим фактическое руководство ООО Торгово-производственная компания «Э.Л.Е.С.» возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Следствие считает, что организация внесла заведомо ложные сведения в налоговые декларации и иные документы с 01.01.2013 по 28.03.2015, уклонившись от уплаты налогов в особо крупном размере.
Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
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