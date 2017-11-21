В Уфе экстренно сел самолет с заболевшей пассажиркой

32-летняя женщина, летевшая с маленьким ребенком, была госпитализирована.

Как сообщили в уфимском аэропорту, причиной вынужденной посадки самолета стало недомогание пассажирки. Ей стало плохо вскоре после взлета. Женщине оказали первую помощь на борту, но поскольку ей не стало лучше, решено было совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту, в Уфе.