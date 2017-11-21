В Уфе экстренно сел самолет с заболевшей пассажиркой
Сегодня, 18:24ПроисшествияТатьяна МайороваФото: m.ura.news
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32-летняя женщина, летевшая с маленьким ребенком, была госпитализирована.
Сегодня, 21 ноября, в уфимском аэропорту совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Челябинск-Москва.
Как сообщили в уфимском аэропорту, причиной вынужденной посадки самолета стало недомогание пассажирки. Ей стало плохо вскоре после взлета. Женщине оказали первую помощь на борту, но поскольку ей не стало лучше, решено было совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту, в Уфе.
Прибывшие по срочному вызову врачи доставили ее вместе с маленьким ребенком в городскую больницу №22. Тем временем самолет продолжил полет по своему маршруту в Москву.
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