В Башкирии осудили организованную группу мошенников

Мужчины обманули муниципалитет по предварительному сговору.

50-летнему, 30-летнему и 49-летнему уфимцам вынесен приговор по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В 2012-2013 годах 30-летний мужчина предоставил в Администрацию Уфы от имени председателя СНТ «Пограничник» письменное обращение, в котором просил предоставить земельные участки в Нагаево 43 лицам. Список лиц, якобы являющихся членами СНТ, был заведомо ложным - 40 из них фактически членами «Пограничника» не являлись.

Далее 30-летний уфимец от имени членов садового товарищества заключил 43 договора аренды земельных участков, которые зарегистрированы в пользу третьих лиц. Действуя группой лиц по предварительному сговору о доверенности якобы от членов «Пограничника» подписал в сумме более 29 миллионов рублей договоры переуступки прав и обязанностей по аренде земельных участков.