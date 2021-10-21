В Башкирии скончался врач-рентгенолог Ринат Кайбышев

В Башкирии скончался врач-рентгенолог Ринат Кайбышев
В Башкирии скончался врач-рентгенолог Ринат Кайбышев
Вчера, 11:34ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: rkibufa, Instagram
Врач скончался 20 октября от осложнений из-за коронавирусной инфекции. Теперь по факту гибели будут проведено расследование

В Башкирии скончался врач-рентгенолог Ринат Кайбышев, заведующий кабинетом компьютерной томографии Зубовского филиала Республиканской клинической инфекционной больницы.

«Профессионал, опытный и знающий врач, к которому обращались сотни и сотни людей за помощью, за консультацией, за советом. И для всех он находил время, всем помогал. Порядочный, скромный, интеллигентный, отзывчивый, неравнодушный человек, отличный семьянин. Люди его уважали и ценили. Скорбим», — сообщают коллеги погибшего из Республиканской клинической инфекционной больницы.

По факту гибели врача-рентгенолога будет проведено расследование.

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