В Башкирии скончался врач-рентгенолог Ринат Кайбышев

«Профессионал, опытный и знающий врач, к которому обращались сотни и сотни людей за помощью, за консультацией, за советом. И для всех он находил время, всем помогал. Порядочный, скромный, интеллигентный, отзывчивый, неравнодушный человек, отличный семьянин. Люди его уважали и ценили. Скорбим», — сообщают коллеги погибшего из Республиканской клинической инфекционной больницы.