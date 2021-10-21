В Башкирии школьник в общем чате пригрозил расстрелять учеников класса

В Башкирии школьник в общем чате пригрозил расстрелять учеников класса
В Башкирии школьник в общем чате пригрозил расстрелять учеников класса
Вчера, 20:31ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
9-классник села Мраково Кугарчинского района написал в общий чат класса, что всех расстреляет. В результате чего, на место была вызвана полиция, а класс эвакуировали. Об этом сегодня сообщили «Вести».

Учеников школы в селе Мраково в Кугарчинском районе Башкирии эвакуировали, из-за сообщения 9-классника, в котором мальчик написал расстрелять совой класс. Как сегодня сообщает «ГТРК Башкортостан», угроза была отправлена в общий чат класса.

Известно, что в школу прибыли сотрудники правоохранительных органов, а 9-классник, как сообщают «Вести», был доставлен в отдел полиции, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что данная тема в России воспринимается особенно остро после трагедии 11 мая в Татарстане, где 19-летний студент местного вуза пришел в школу № 175 и расстрелял учеников, учителей. По данным экстренных служб, тогда погибли 11 человек. Аналогичная трагедия произошла и в Пермском университете, где студент вошел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь. В результате пострадали 43 человека, шестеро погибли.

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