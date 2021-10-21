Ребенок-инвалид получил тяжелые травмы на уроке в Башкирии

Ребенок-инвалид получил тяжелые травмы на уроке в Башкирии
Ребенок-инвалид получил тяжелые травмы на уроке в Башкирии
Вчера, 17:35ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Соцсети
По факту падения 8-летнего ребенка-инвалида из окна второго этажа в коррекционной школе города Стерлитамак возбуждено уголовное дело. По словам, СК Башкирии, мальчик был госпитализирован с различными телесными повреждениями. Само происшествие произошло еще 12 октября.

Стало известно, что в коррекционной школе Стерлитамака 8-летний ребенок-инвалид с особенностями развития выпал из окна второго этажа. Как сообщает СК Башкирии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Известно, что мальчик был госпитализирован с различными телесными повреждениями. По информации из социальных сетей ему были диагностированы переломы руки, костей таза, позвоночника, также была проведена операция. Отмечается, что инцидент произошел еще 12 октября во время урока музыки.

На данный момент проводится доследственная проверка, по результатам которой уже будет принято процессуальное решение.

UPD: СК Башкирии заявил, что ребенок упал с окна, расположенного на первом этаже школы на улицу, а не втором как предварительно сообщалось ранее.

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