Жителя Башкирии обвиняют в убийстве двух женщин

Жителя Башкирии обвиняют в убийстве двух женщин

Вчера, 20:21ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Следком Башкирии
43-летний мужчина из Бирска предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух женщин, сообщает следственное управления СКР по Башкирии.

По данным пресс-службы, 29 декабря прошлого года подозреваемый находился у своей 52-летней знакомой дома, когда между ними завязалась ссора. Женщина не хотела давать ему деньги в долг, из-за чего он нанёс смертельные ранения ножом. В этот момент вернулась мать жертвы. Её мужчина убил как свидетеля преступления, а после поджог дом и скрылся. Ущерб дому и имуществу оценивается почти в 500 тысяч рублей.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Уголовное дело направлено в Верховный суд Башкирии.

Напомним, в покушении на убийство обвиняют 27-летнего жителя, который похитил у мужчины с инвалидностью 190 тысяч рублей, а когда он узнал, что потерпевший собирается обратиться в полицию, решил его убить. Подозреваемый напал на 82-летнюю бабушку и мужчину с инвалидностью, нанеся им множественные удары деревянной палкой, а после облил дом бензином и поджег, забрав паспорта и телефоны жертв. К счастью, потерпевшим удалось спастись. Подозреваемый частично признал свою вину.

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