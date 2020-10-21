Жителя Башкирии обвиняют в убийстве двух женщин

По данным пресс-службы, 29 декабря прошлого года подозреваемый находился у своей 52-летней знакомой дома, когда между ними завязалась ссора. Женщина не хотела давать ему деньги в долг, из-за чего он нанёс смертельные ранения ножом. В этот момент вернулась мать жертвы. Её мужчина убил как свидетеля преступления, а после поджог дом и скрылся. Ущерб дому и имуществу оценивается почти в 500 тысяч рублей.