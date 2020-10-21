В Уфе на Бельском мосту перевернулась «ГАЗель» с гранатами

Как стало известно, 23-летний водитель двигался в сторону Демской развязки. Чтобы не столкнуться с впереди движущимся авто, он вырулил в сторону и наехал на бордюрный камень, после чего «ГАЗель» опрокинулась. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Правда, на асфальте оказались коробки с гранатами и виноградом.