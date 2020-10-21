В Уфе на Бельском мосту перевернулась «ГАЗель» с гранатами

В Уфе на Бельском мосту перевернулась «ГАЗель» с гранатами

Вчера, 17:48ПроисшествияАнна КононоваPhoto: группа во ВКонтакте "Отдел ГИБДД Уфа"
Сегодня в 11 часов на Бельском мосту в Уфе зарегистрировано ДТП с участием «ГАЗели», сообщает ГИБДД города.

Как стало известно, 23-летний водитель двигался в сторону Демской развязки. Чтобы не столкнуться с впереди движущимся авто, он вырулил в сторону и наехал на бордюрный камень, после чего «ГАЗель» опрокинулась. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Правда, на асфальте оказались коробки с гранатами и виноградом.

Photo:группа во ВКонтакте "Отдел ГИБДД Уфа"

Напомним, 24 сентября в центре Уфы на перекрёстке около развлекательного комплекса «Тинькофф Холл» произошла авария. Один из автомобилей в результате столкновения перевернулся. В ДТП пострадавших также не было.

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