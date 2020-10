Накануне днем в Стерлитамаке на улице Строителей 65-летний водитель скорой помощи сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Как пояснил Гильмутинов, мальчик проезжал через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенок госпитализирован в больницу с различными травмами. По предварительным данным у него зафиксирован перелом ноги. Водитель кареты скорой помощи рассказал, что торопился на вызов вместе с врачом. По его словам, мальчик появился на дороге внезапно — мужчина среагировать не успел. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности происшествия.

