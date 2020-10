Жительницу Дуванского района признали виновной в покушении на убийство своего сожителя. Расследование проводит районный следственный комитет.

По предварительной версии, 19-летняя девушка ранним утром 16 октября 2020 года поссорилась со своим сожителем. Конфликт произошел на бытовой почве. В ходе перепалки в ярости девушка нанесла своему 32-летнему партнеру удар в область сердца. Испуганная девушка вызвала скорую помощь. Медикам удалось спасти жизнь мужчины. Сейчас обвиняемой предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

