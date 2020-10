Сегодня, 21 октября, ушел из жизни экс-глава Кугарчинского района и председатель ЦИК РБ Рамиль Мазитов. Ему было 64 года.

Известно, что в последние годы работы он был ректором Института развития образования РБ, а в 2019 года занял пост директора Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства. Точная причина смерти не уточняется, однако по словам источника, Рамиль Гиниятович в последнее время имел проблемы со здоровьем. Редакция Mkset приносит соболезнования родным и близким.

