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В Уфе пожарных дважды за три дня вызывали в «Аркаду», а в Янауле – в «Семью»
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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В Уфе пожарных дважды за три дня вызывали в «Аркаду», а в Янауле – в «Семью»

Сегодня, 10:02ПроисшествияТатьяна Майорова
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