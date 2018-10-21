Сразу три человека погибли под колесами на дорогах Башкирии за один день

Накануне, 20 октября, утром произошло серьезное ДТП на улице Первомайская напротив кинотеатра «Победа». Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, женщина-пешеход переходила улицу в неположенном месте и остановилась на двойной сплошной, когда ее задел авомобиль «Ниссан Кашкай».

Похожее ДТП случилось в селе Учалы. На улице Лесной 40-летний местный житель за рулём ВАЗ-2114 совершил наезд на 38-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Пострадавший был доставлен в больницу, где через полчаса скончался.

В Абзелиловском районе на 22 км автодороги Аскарово-Халилово 30-летний водитель за рулём «Нексии» сбил 52-летнего местного жителя, который погиб на месте происшествия. По словам водителя, пешеход шёл на встречу его автомобилю по середине проезжей части.