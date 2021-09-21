В Башкирии трое из «Кармаскалинской четверки» отпущены под домашний арест

В Башкирии трое из «Кармаскалинской четверки» отпущены под домашний арест
В Башкирии трое из «Кармаскалинской четверки» отпущены под домашний арест
Сегодня, 19:24ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Еще один активист остается на принудительном лечении в психдиспансере.

Сегодня в Орджоникидзевском суде Уфы состоялось очередное судебное заседание по продлению срока ареста по «Кармаскалинскому делу». Напомним, члены запрещенной организации «Башкорт» (признана экстремистской) Марат Шарафутдинов, Ильнур Кинисаров, Раиль Абкадиров и Рустам Аманов были задержаны в январе этого года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного несколькими месяцами ранее. В ноябре 2020 года для поддержки жителя Кармаскалов Айтугана Бикташева в споре с его знакомым Айнуром Хакимовым в поселок приехало несколько десятков человек. Решение о задержании «Кармаскалинской четверки» было принято в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве с применением оружия и незаконном хранении боеприпасов.

По итогам заседания судья изменила меру пресечения трем из «Кармаскалинской четверки» на домашний арест. Марат Шарафутдинов остается на принудительном лечении в психдиспансере.

Фото:Руслан Нуртдинов/facebook

Напомним, в конце лета в Башкирии прошли одиночные пикеты, участники которой утверждали, что «Кармаскалинское дело» — месть за защиту шихана Куштау.

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