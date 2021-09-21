В Башкирии трое из «Кармаскалинской четверки» отпущены под домашний арест

Сегодня в Орджоникидзевском суде Уфы состоялось очередное судебное заседание по продлению срока ареста по «Кармаскалинскому делу». Напомним, члены запрещенной организации «Башкорт» (признана экстремистской) Марат Шарафутдинов, Ильнур Кинисаров, Раиль Абкадиров и Рустам Аманов были задержаны в январе этого года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного несколькими месяцами ранее. В ноябре 2020 года для поддержки жителя Кармаскалов Айтугана Бикташева в споре с его знакомым Айнуром Хакимовым в поселок приехало несколько десятков человек. Решение о задержании «Кармаскалинской четверки» было принято в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве с применением оружия и незаконном хранении боеприпасов.