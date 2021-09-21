Профсоюз медиков Башкирии обратился в следком из-за избиения врачей 21-й больницы

«Однако в отношении агрессивного пациента уже в течение двух месяцев не возбуждается уголовное дело. Республиканский профсоюз обеспокоен ростом количества нападений на медицинских работников и тем обстоятельством, что нападающие не привлекаются к ответственности», — говорится в обращении профсоюза.