Пострадавший в результате ЧП в гостинице в Дагестане получил ожоги 100% тела

Сотрудники пресс-службы регионального Минздрава проинформировали сегодня о том, что пострадавший при пожаре в гостинице в Дагестане получил ожоги 100 процентов тела.

По информации корреспондентов RT, состояние пациента, пострадавшего в результате чрезвычайного происшествия, медики оценивают как стабильно тяжелое. 50-летний мужчина находится сейчас в реанимационном отделении Хасавюртовской центральной городской больницы имени Р. П. Аскерханова, сообщили в пресс-службе ведомства. По поручению министра здравоохранения Республики Дагестан в Хасавюрт направили санавиацию: вертолет доставит туда специалистов Центра медицины катастроф. Как только появится возможность, пострадавший будет переведен в ожоговый центр махачкалинской республиканской клинической больницы. В Минздраве также сообщили, что еще пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Жертвами ЧП в гостинице стали двое мужчин.

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