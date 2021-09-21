Пострадавший в результате ЧП в гостинице в Дагестане получил ожоги 100% тела

По информации корреспондентов RT, состояние пациента, пострадавшего в результате чрезвычайного происшествия, медики оценивают как стабильно тяжелое.
50-летний мужчина находится сейчас в реанимационном отделении Хасавюртовской центральной городской больницы имени Р. П. Аскерханова, сообщили в пресс-службе ведомства.
По поручению министра здравоохранения Республики Дагестан в Хасавюрт направили санавиацию: вертолет доставит туда специалистов Центра медицины катастроф.
Как только появится возможность, пострадавший будет переведен в ожоговый центр махачкалинской республиканской клинической больницы. В Минздраве также сообщили, что еще пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
Жертвами ЧП в гостинице стали двое мужчин.