На жителя Башкирии завели уголовное дело за реабилитацию нацизма

Туймазинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
По данным следствия, подозреваемый разместил на сайте «Банк Памяти» заявку на публикацию 9 мая на портале «Бессмертный полк онлайн» фотографии немецкого фельдмаршала Эвальда фон Клейста. Согласно открытым данным, он командовал танковой армией на южном направлении при вторжении немецко-фашистских войск в СССР и впоследствии проходил свидетелем в Нюрнбергском процессе. Единственный немецкий фельдмаршал, умерший в советском плену (был приговорен как нацистский преступник к 25 годам лагерей).
Как отмечает пресс-служба регионального Следственного комитета, действия подозреваемого были направлены на формирование в обществе пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны.
Преступление выявили оперативники Управления ФСБ России по Башкирии. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы. Продолжается выяснение всех обстоятельств преступления, а также причины и условия, которые этому способствовали.