Из-за возгорания тепловоза в Башкирии могут приостановить железнодорожное движение

К приезду пожарных горел двигательный отсек тепловоза. Было подано два ствола, а также организован подвоз воды. В МЧС дополнительно сообщили, что угрозы распространения огня нет. Известно и о том, что инцидент обошелся без жертв, никто не пострадал.