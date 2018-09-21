В Башкирии из-за халатности сотрудников минздрава возбуждено уголовное дело

В 2018 году Государственное казенное учреждение Управление материально-технического обеспечения Министерства Здравоохранения РБ (ГКУ УМТО МЗ РБ), будучи заказчиком на поставку лекарства «Инсулин гларгин» для обеспечения отдельных групп населения, провело 67 однотипных электронных аукционов.

Общая стоимость закупаемого лекарства по всем контрактам превысила 32 миллиона рублей. При этом по закону при сумме закупок не более 10 миллионов рублей применяются оптовые надбавки к отпускным ценам производителей на лекарственные препараты.

Фактически, ГКУ УМТО МЗ РБ произвело одну-единственную сделку, раздробленную на 67 закупок, проведенных в короткий промежуток времени - оптовая надбавка к ценам применяться не могла. Вместе с тем, неустановленные должностные лица учреждения, ненадлежащим образом исполнив свои обязанности, допустили применение надбавки, что увеличило стоимость закупаемого препарата более чем на 2,5 миллионов рублей и причинило бюджету республики крупный ущерб.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица из числа сотрудников ГКУ УМТО МЗ РБ, которые причастны к совершению указанного преступления.

Добавим, что представители региональной УФАС намерены также внимательно изучить обстоятельства закупки минздрава стоимостью больше 470 млн рублей.

Дело в том, что один из участников торгов подал жалобу. У него есть подозрения, что минздрав Башкирии сформировал условия закупки под конкретного подрядчика, который, собственно, и выиграл торги.

Поводом для спора стали аукционы на поставку комплекса лучевой терапии для Республиканского онкологического центра и аппаратов УЗИ для роддома №3, больницы №13, поликлиники №50 в Уфе и других клиник в Белорецке, Туймазах и Октябрьском.