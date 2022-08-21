В Башкирии грибник нашел взрывоопасный заряд

В Башкирии грибник нашел взрывоопасный заряд
В Башкирии грибник нашел взрывоопасный заряд
Вчера, 11:17ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Потенциально опасное устройство исследовали саперы ОМОН. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике.

В Архангельском районе Башкирии местный житель собирал грибы и обнаружил подозрительный предмет в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.

Мужчина сообщил о находке в экстренные службы, после чего приехали саперы ОМОН. Оказалось, что это скважинно-шпуровой заряд ЗС-40, который используют при подрыве взрывчатых веществ во время геофизических работ.

Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, как потенциально опасный предмет оказался в сельской местности.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии на садовом участке обнаружили 107-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы