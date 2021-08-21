В Зианчуринском районе зафиксирован новый очаг лесного пожара

В Зианчуринском районе зафиксирован новый очаг лесного пожара
В Зианчуринском районе зафиксирован новый очаг лесного пожара
Вчера, 14:40ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Площадь распространения огня пока составляет около 80 га.

В Башкирии не прекращаются лесные пожары — в Зианчуринском районе зафиксирован еще один пожар в нескольких километрах от деревни Казанка.

По сообщению издания «Зианчуринские зори», пожар в настоящее время не локализован, площадь его распространения пока составляет около 80 га.

В тушении принимают участие не только пожарники, но и около 70 человек из числа местных жителей и добровольных пожарных бригад из соседних сел.

Сейчас в Башкирии действует 12 очагов лесных пожаров на общей площади 513,9 га, из них 6 очагов на общей площади 447,9 га локализованы. Самые крупные очаги — в Белорецком (190 га) и Баймакском (134 га) районах

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