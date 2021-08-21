В Уфе управление жилищного хозяйства скрыло от налогов 7 миллионов рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РБ выявили факт сокрытия денежных средств.
По предварительным данным, у управления жилищного хозяйства одного из районов Уфы образовалась крупная просроченная задолженность по обязательным платежам. Налоговые органы приняты меры принудительного взыскания денежных средств — недоимка по налогам составляла около 11 млн руб.
Неустановленное лицо из числа руководства УЖХ решило избежать этого взыскания. Были направлены письма третьим лицам с просьбой перечислять положенные УЖХ финансовые средства на счета контрагентов. В установленные сроки оплату налоговой задолженности компания не произвела — у руководства УЖХ имелось около 7 млн руб. для осуществления платежа, но эту сумму они предпочли скрыть.
В результате СУ СК РФ по РБ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.
В рамках возбужденного уголовного дела оперативники и следователи провели обыск.