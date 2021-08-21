В Уфе управление жилищного хозяйства скрыло от налогов 7 миллионов рублей

Неустановленное лицо из числа руководства УЖХ решило избежать этого взыскания. Были направлены письма третьим лицам с просьбой перечислять положенные УЖХ финансовые средства на счета контрагентов. В установленные сроки оплату налоговой задолженности компания не произвела — у руководства УЖХ имелось около 7 млн руб. для осуществления платежа, но эту сумму они предпочли скрыть.