В Уфе управление жилищного хозяйства скрыло от налогов 7 миллионов рублей

В Уфе управление жилищного хозяйства скрыло от налогов 7 миллионов рублей
В Уфе управление жилищного хозяйства скрыло от налогов 7 миллионов рублей
Вчера, 21:11ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Ущерб государству от действий злоумышленников оценивается в 11 млн руб.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РБ выявили факт сокрытия денежных средств.

По предварительным данным, у управления жилищного хозяйства одного из районов Уфы образовалась крупная просроченная задолженность по обязательным платежам. Налоговые органы приняты меры принудительного взыскания денежных средств — недоимка по налогам составляла около 11 млн руб.

Неустановленное лицо из числа руководства УЖХ решило избежать этого взыскания. Были направлены письма третьим лицам с просьбой перечислять положенные УЖХ финансовые средства на счета контрагентов. В установленные сроки оплату налоговой задолженности компания не произвела — у руководства УЖХ имелось около 7 млн руб. для осуществления платежа, но эту сумму они предпочли скрыть.

В результате СУ СК РФ по РБ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.

В рамках возбужденного уголовного дела оперативники и следователи провели обыск.

мошенничество
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