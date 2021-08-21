По предварительным данным ГИБДД по РБ, 25-летний местный житель за рулем «Ford Focus» выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с магистральным тепловозом. В результате аварии водитель и 24-летний пассажир иномарки скончались на месте от полученных травм. Еще двое пассажиров 25 и 26 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу Стерлитамака.