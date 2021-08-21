В Башкирии иномарку сбил тепловоз — двое человек погибло

В Башкирии иномарку сбил тепловоз — двое человек погибло
В Башкирии иномарку сбил тепловоз — двое человек погибло
Вчера, 16:17ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Водитель иномарки выехал на ж/д пути на запрещающий сигнал светофора.

Сегодня, 21 августа, около 5 часов утра в Гафурийском районе на 103 км перегона Белое озеро — Дарьино произошло ДТП, в результате которого двое человек погибло.

По предварительным данным ГИБДД по РБ, 25-летний местный житель за рулем «Ford Focus» выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с магистральным тепловозом. В результате аварии водитель и 24-летний пассажир иномарки скончались на месте от полученных травм. Еще двое пассажиров 25 и 26 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу Стерлитамака.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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