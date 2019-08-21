Фото: pixabay.com
Виновника смертельной аварии с автобусом задержали в Челябинске
Вчера, 21:00Происшествия
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В Челябинске задержан водитель КамАЗа, который протаранил пассажирский микроавтобус.
Правоохранители считают, что мужчина употреблял наркотики, пишет kursdela.biz. В резонансной аварии 20 августа пострадали 12 человек, один из пассажиров погиб.
Автобус двигался в Нижневартовск из Уфы. По предварительной версии, водитель мусоровоза не справился с управлением.
Госавтоинспекция и прокуратура продолжает проверку.
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