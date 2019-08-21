Фото: pxhere.com
В Сургуте непристегнутая в кресле девочка пострадала в ДТП
Вчера, 21:03Происшествия
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В Сургуте трехлетняя девочка получила травмы в дорожной аварии, потому что не была пристегнута в удерживающем устройстве.
Водитель иномарки слишком резко затормозил, а ребенок, находившийся на переднем сидении, упал, информирует muksun.fm. Юной пассажирке потребовалась помощь медиков. Госавтоинспекция начала проверку.
На территории ХМАО полиция задержала за минувшие сутки 11 водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
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