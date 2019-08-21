В Ленинградской области под колесами автомобиля погиб мотоциклист
Вчера, 20:05ПроисшествияФото: pxhere.com
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Во вторник вечером под Санкт-Петербургом произошло ДТП с участием мотоцикла.
Во Всеволожском районе Ленинградской области на шестом километре трассы Санкт-Петербург – Матокса 40-летний водитель «Хендэ Крета» разворачиваясь с правой стороны обочины не заметил движущийся по дороге мотоцикл «БМВ». Об этом пишет newia.ru.
В ходе разворота автомобиль врезался в мотоцикл. 37-летний мужчина, находившийся за рулем двухколесного транспортного средства, получил тяжелые травмы. Он скончался на месте происшествия.
По факту ДТП со смертельным исходом проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Водителю «Хендэ Крета» грозит до четырех лет тюрьмы.
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