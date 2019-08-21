В Ленинградской области под колесами автомобиля погиб мотоциклист

Во Всеволожском районе Ленинградской области на шестом километре трассы Санкт-Петербург – Матокса 40-летний водитель «Хендэ Крета» разворачиваясь с правой стороны обочины не заметил движущийся по дороге мотоцикл «БМВ». Об этом пишет newia.ru.

В ходе разворота автомобиль врезался в мотоцикл. 37-летний мужчина, находившийся за рулем двухколесного транспортного средства, получил тяжелые травмы. Он скончался на месте происшествия.