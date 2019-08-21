В Башкирии осудили мужчин, пытавших 13-летнего подростка в лесу

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии, двух жителей Белебеевского района осудят за похищение человека по предварительному сговору - пп. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Как удалось установить следствию, 19 октября прошлого года 41-летний мужчина, ремонтируя свой автомобиль, в какой-то момент не обнаружил своего мобильного. Тогда он обратился к правоохранительным органам и обвинил в краже 13-летнего соседа-подростка.

Желая лично убедиться в его виновности, днем 24 октября мужчина со своим знакомым пришли к мальчику домой, пока взрослых не было дома и попытались склонить того к признанию. Мальчик заявил, что телефон не крал. Не желая мириться с таким ответом, подростка насильно отвезли в лес, привязали его к дереву, засунули в рот кляп и начали его бить. А после оставили одного в лесу.

Выбравшись, мальчик обратился к своим опекунам за помощью. Те обратились в полицию. В итоге вину свою преступники признали.