В Башкирии дети и взрослые чаще стали болеть коклюшем
Вчера, 11:21ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Pixabay
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Почти в 4 раза.
Согласно статистике, опубликованной на сайте Роздравнадзора, только в июле этого года инфекцию подхватили 231 человек, 209 из которых - дети. Месяцем ранее коклюшем заболели 189 человек, из них 170 детей, пишет UfaTime.
В целом, за год заболеваемость выросла в 3,7 раза у взрослых и в 4,4 раза у детей.
Коклюш, напомним, инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, заболевание дыхательных путей. Характеризуется сильными приступами кашля. Опасно для детей младше двух лет.
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