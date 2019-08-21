Депутата из Челябинской области подозревают в убийстве жены

Отмечается, что он выстрелил в свою супругу из охотничьего ружья на почве бытовой ссоры. От полученных ранений женщина скончалась до приезда медиков.

Скорую помощь и полицию мужчина вызвал сам. Кроме этого, он дал признательные показания. Зарипов признался, что убил жену на почве ревности, узнав об её измене. Расследование по делу ещё не завершено.