Депутата из Челябинской области подозревают в убийстве жены
Вчера, 21:25ПроисшествияФото: pixabay.com
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Депутат горсобрания из Челябинской области Азат Зарипов подозревается в убийстве своей супруги.
Мужчина, являющийся также главврачом больницы Локомотивного городского округа, задержан 21 августа, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что он выстрелил в свою супругу из охотничьего ружья на почве бытовой ссоры. От полученных ранений женщина скончалась до приезда медиков.
Скорую помощь и полицию мужчина вызвал сам. Кроме этого, он дал признательные показания. Зарипов признался, что убил жену на почве ревности, узнав об её измене. Расследование по делу ещё не завершено.
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