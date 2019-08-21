Число жертв на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек
Вчера, 21:38ПроисшествияФото: commons.wikimedia.org
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Количество погибших во время теракта на свадьбе в Кабуле (Афганистан) увеличилось до 80 человек.
Ранее сообщалось о 63 жертвах, сообщает 21 августа газета «Известия».
Отмечается, что 17 раненых скончались в медучреждениях. Еще 160 человек остаются в больницах или на амбулаторном лечении. При этом многие из пострадавших находятся в критическом состоянии. Поэтому число жертв может возрасти.
Взрыв на свадьбе в Кабуле произошел 17 августа. Бомбу привел в действие террорист-смертник. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».
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