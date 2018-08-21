В Башкирии Алексея Чалых признали виновным в гибели 12 человек

Соучредителя и президента межрегиональной благотворительной общественной организации центр социальной адаптации «Содействие» Алексея Чалых осудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ и ч. 3 ст. 219 УК РФ.

По версии следствия, в период с января 2015 по март 2016 года он заключал договоры найма жилых помещений от имени людей, проходивших в «Содействии» реабилитацию. Это было сделано с целью скрыть от контролирующих органов деятельность центра.

В арендованном жилом доме в Стерлитамаке не было систем противопожарной охраны и эвакуационных выходов. Единственный выход из помещения закрывался на ключ. В результате пожара, который случился ночью 15 марта 2016 года прямо возле входной двери, 12 находившихся внутри здания человек, отравились продуктами горения и скончались.