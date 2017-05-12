Жителей Башкирии будут судить за нападение на автобус с вьетнамцами

У граждан Вьетнама были похищены денежные средства на сумму более 10 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, перед судом предстанут девять мужчин – жители Башкортостана и Москвы, - совершившие в августе 2016 г. на трассе «Москва-Уфа» нападение на автобус с гражданами Республики Вьетнам. Расследованием установлено, что в ходе разбойного нападения с применением оружия, у потерпевших были похищены денежные средства на сумму более 10 млн. руб.