Жителей Башкирии будут судить за нападение на автобус с вьетнамцами
Сегодня, 12:31ПроисшествияДмитрий СаламатинФото: Интернет
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
У граждан Вьетнама были похищены денежные средства на сумму более 10 млн рублей.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, перед судом предстанут девять мужчин – жители Башкортостана и Москвы, - совершившие в августе 2016 г. на трассе «Москва-Уфа» нападение на автобус с гражданами Республики Вьетнам. Расследованием установлено, что в ходе разбойного нападения с применением оружия, у потерпевших были похищены денежные средства на сумму более 10 млн. руб.
За совершенные преступления мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Материалы по теме
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей