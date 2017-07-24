В Уфе в ДТП скончался 89-летний водитель

Сын водителя получил травмы.

20 августа около 12:00 в Чекмагушевском районе на третьем километре автодороги Чекмагуш-Языково-Чишмы 89-летний житель города Агидель на «Chevrolet Niva» не справился с управлением на опасном повороте и допустил опрокидывание автомобиля, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.