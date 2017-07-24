В Уфе в ДТП скончался 89-летний водитель

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сын водителя получил травмы.
20 августа около 12:00 в Чекмагушевском районе на третьем километре автодороги Чекмагуш-Языково-Чишмы 89-летний житель города Агидель на «Chevrolet Niva» не справился с управлением на опасном повороте и допустил опрокидывание автомобиля, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Водитель скончался на месте, его 49-летний сын госпитализирован с травмами.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей