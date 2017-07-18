В Уфе беременной женщине выплатили пособия после проверки прокуратуры
Сегодня, 10:53ПроисшествияДмитрий СаламатинФото: Интернет
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Ей не выплачивались законные пособия по беременности и родам.
Прокуратура провела проверку по жалобе сотрудницы ООО «ПромРесурсы» о нарушении её трудовых прав, сообщается в пресс-службе ведомства. Установлено, что в декабре 2016 года женщина передала своему директору документы и заявление о предоставлении ей отпуска по беременности и родам. Согласно законодательству, работодатель в течение 10 календарных дней должен был назначить и выплатить ей соответствующие пособия. Однако этого не случилось.
В целях защиты прав женщины и её ребёнка, прокурор потребовал в суде от ООО «ПромРесурсы» выплатить пособия по в общей сумме более 69 тыс. рублей.
Суд удовлетворил исковое заявление прокурора.
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