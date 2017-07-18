В Уфе беременной женщине выплатили пособия после проверки прокуратуры

Ей не выплачивались законные пособия по беременности и родам.

Прокуратура провела проверку по жалобе сотрудницы ООО «ПромРесурсы» о нарушении её трудовых прав, сообщается в пресс-службе ведомства. Установлено, что в декабре 2016 года женщина передала своему директору документы и заявление о предоставлении ей отпуска по беременности и родам. Согласно законодательству, работодатель в течение 10 календарных дней должен был назначить и выплатить ей соответствующие пособия. Однако этого не случилось.