В Башкирии Рустэм Хамитов поручил поднять зарплату служащим авиазавода

Это повторное поручение о повышении зарплаты рабочим за текущий год.

19 августа, в рамках рабочей поездки,Рустэм Хамитов посетил церемонию открытия парка авиационной техники «Вертолёт» в городе Кумертау. Как сообщается на сайте Главы РБ, церемония была приурочена к 55-летию Кумертауского авиационного производственного предприятия. Также Рустэм Хамитов поздравил присутствующих с Днём города и профессиональным праздником – Днём воздушного флота России.

Глава республики отметил, что за пять последних лет на АО «КумАПП» произошли значительные перемены: появилась хорошая производственная программа, есть рабочие места, перспективы развития. Налажено тесное взаимодействие с концерном «Вертолеты России».

Выступил с речью и Юрий Пустовгаров, директор АО «КумАПП». По его словам, 1 января 2017 года сотрудникам завода была поднята заработная плата на 26% благодаря договоренности Рустэма Хамитова с руководством холдинга «Вертолеты России. Кроме того, 1 сентября текущего года планируется повторное повышение оплаты труда на 21% инженерно-техническим работникам и служащим.

Было отмечено, что такой позитивный скачок делается на предприятии в первый раз за 20 лет.

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