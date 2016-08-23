В Башкирии погиб мотоциклист, врезавшийся в легковушку на перекрёстке

По предварительным данным, автомобиль не уступил дорогу мотоциклисту.

20 августа вечером в городе Салават произошло ДТП. Как сообщил в своем блоге начальник ГИБДД Динар Гильмутдинов, 35-летний местный житель за рулем «Дэу Нексия» на перекрестке при повороте налево, предположительно, не уступил дорогу встречному мотоциклу «Хонда СВ400». Мотоцикл ехал прямо на зелёный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем.