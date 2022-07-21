В Башкирии убили инвалида II группы, а после отрубили ноги, чтобы легче спрятать тело

Тело 57-летнего мужчины подозреваемый решил спрятать и “для удобства переноски тела” отделил ноги от тела. тело он спрятал в кустах, где его и нашли правоохранители. Отрезанные ноги он и вовсе оставил в тазу рядом с домом, лишь прикрыв их ведром. После чего мужчина пришел к тому самому соседу и как ни в чем не бывало уехал с ним в село Исянгулово.