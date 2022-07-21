На базе отдыха в Иглинском районе Башкирии в чане для купания нашли тело женщины

Отдых на одной из баз отдыха размещенной в Иглинском районе Башкирии обернулся настоящей трагедией. В социальных сетях и в средствах массовой информации появилась информация о том что утро на одной из баз отдыха омрачила страшная находка – в чане для купания обнаружили тело 33-летней жительницы Стерлитамака.
Сейчас по факту произошедшего следствие проводит доследственную проверку. В соцсетях в это время строят предположения о том, что девушка могла уснуть в чане и уже во сне захлебнулась, однако это является лишь домыслами шокированной общественности.