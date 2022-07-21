На базе отдыха в Иглинском районе Башкирии в чане для купания нашли тело женщины

На базе отдыха в Иглинском районе Башкирии в чане для купания нашли тело женщины
На базе отдыха в Иглинском районе Башкирии в чане для купания нашли тело женщины
Вчера, 17:48ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1MI
Инцидент проверяет Иглинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Башкирии, сообщили в пресс-службе следкома Башкирии 21 июля.

Отдых на одной из баз отдыха размещенной в Иглинском районе Башкирии обернулся настоящей трагедией. В социальных сетях и в средствах массовой информации появилась информация о том что утро на одной из баз отдыха омрачила страшная находка – в чане для купания обнаружили тело 33-летней жительницы Стерлитамака.

Сейчас по факту произошедшего следствие проводит доследственную проверку. В соцсетях в это время строят предположения о том, что девушка могла уснуть в чане и уже во сне захлебнулась, однако это является лишь домыслами шокированной общественности.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы