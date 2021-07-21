Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения крыши здания на ребенка

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения крыши здания на ребенка
Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения крыши здания на ребенка
Сегодня, 15:32ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: Следком РБ
Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту травмирования 14-летней девочки из-за падения на неё кровли крыши торгового центра в Бижбулякском районе.

По версии следствия, вечером 20 июля на улице Победы села Бижбуляк порывистый ветер сорвал кровлю крыши со здания торгового центра. Обломки упали прямо на проходившую мимо девочку. Она получила различные травмы и была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

— В ходе расследования лицам, ответственным за ремонт, содержание и эксплуатацию торгового центра, будет дана правовая оценка. Ход и результаты расследования находятся на контроле в следственном управлении республики, — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, жители Бижбулякского района выложили в социальных сетях ролики на которых из-за начавшегося урагана снесло крышу здания. Разыгравшаяся буря снесла не только железную крышу здания, но и опрокинула людей. На кадрах ролика отчетливо видно как железный настил падает на проезжую часть, а затем слышны звуки сработавшей сигнализации у одного из зданий и крики людей. В комментариях к ролику начали сообщать о том, что без электричества осталось около 30 домов, а также сообщили пострадавшей девочке. Глава Бижбулякского района Артур Зарипов рассказал о последствиях разгула стихии.

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