Рядом с президентским дворцом в Кабуле упало несколько ракет

В Сети опубликовано видео, на котором заметно, как переполошились верующие, услышав несколько взрывов, сообщает 360tv.ru со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.
«Все произошло прямо в центре столицы Афганистана в ходе чтения молитв в честь праздника Ид аль-Адха», — сказано в сообщении канала.
Позже афганские СМИ уточнил, что президент Ашраф Гани начал свое выступление на традиционной церемонии после молитвы.
Сообщается, что очевидцы отчетливо слышали три взрыва. Есть и те, кто заявляет о большим числе взрывов. Также есть сведения о том, что ракеты были запущены с севера столицы. Данных о жертвах обстрела ракетами пока не приводится.
Напомним, ситуация в Афганистане остается напряженной в связи с политической активизацией движения «Талибан».