Рядом с президентским дворцом в Кабуле упало несколько ракет

Рядом с президентским дворцом в Кабуле упало несколько ракет
Рядом с президентским дворцом в Кабуле упало несколько ракет
Сегодня, 12:39ПроисшествияФото: pxhere.com
В честь религиозного праздника Курбан-байрам в Кабуле прошел массовый намаз. Прямо в ходе молитвы около президентского дворца в центре Кабула упало несколько ракет.

В Сети опубликовано видео, на котором заметно, как переполошились верующие, услышав несколько взрывов, сообщает 360tv.ru со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.

«Все произошло прямо в центре столицы Афганистана в ходе чтения молитв в честь праздника Ид аль-Адха», — сказано в сообщении канала.

Позже афганские СМИ уточнил, что президент Ашраф Гани начал свое выступление на традиционной церемонии после молитвы.

Сообщается, что очевидцы отчетливо слышали три взрыва. Есть и те, кто заявляет о большим числе взрывов. Также есть сведения о том, что ракеты были запущены с севера столицы. Данных о жертвах обстрела ракетами пока не приводится.

Напомним, ситуация в Афганистане остается напряженной в связи с политической активизацией движения «Талибан».

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