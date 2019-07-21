В Уфе на Теплом озере продолжаются поиски утонувшего подростка

Известно, что около шести вечера несовершеннолетний мальчик купался в Теплом озере в микрорайоне Инорс в не оборудованном для плавания месте, а именно сбросного канала. В какой-то момент окружающие заметили, что он из воды так и не вынырнул, а его вещи так и лежат на берегу. Тогда отдыхающие обратились к спасателям.