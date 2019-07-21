В Уфе на Теплом озере продолжаются поиски утонувшего подростка
21 июля, 12:15ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: ugzufa
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера до глубокой ночи его тело пытались найти спасатели.
Известно, что около шести вечера несовершеннолетний мальчик купался в Теплом озере в микрорайоне Инорс в не оборудованном для плавания месте, а именно сбросного канала. В какой-то момент окружающие заметили, что он из воды так и не вынырнул, а его вещи так и лежат на берегу. Тогда отдыхающие обратились к спасателям.
Водолазы спустя часы поисков его тело так и не нашли.
Сегодня, 21 июля, поиски продолжаются. Устанавливаются все причины, обстоятельства случившегося.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей