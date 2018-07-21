В Уфе нашли мертвым топ-менеджера УМПО

Заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина нашли сегодня мертвым. По неподтвержденным данным, речь может идти о насильственной смерти, то есть, об убийстве: на теле присутствует огнестрельное ранение. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».