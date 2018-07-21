В Уфе нашли мертвым топ-менеджера УМПО

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Речь может идти о заказном убийстве.
Заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина нашли сегодня мертвым. По неподтвержденным данным, речь может идти о насильственной смерти, то есть, об убийстве: на теле присутствует огнестрельное ранение. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».
По сообщению издания, поиски топ-менеджера начались вчера, когда тот не появился на работе. Рядом с машиной были обнаружены следы, похожие на кровь.
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