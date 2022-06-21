Житель Башкирии насмерть забил мать шестерых детей

Житель Башкирии насмерть забил мать шестерых детей
Житель Башкирии насмерть забил мать шестерых детей
Сегодня, 13:55ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
Трагедия произошла в Белорецке 17 июня, 36-летний местный житель насмерть забил 32-летнюю сожительницу, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

В отношении жителя Белорецка возбуждено уголовное дело по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данным пресс-службы следственного комитета РБ, ссора между обвиняемым и убитой женщиной произошла на почве ревности. Отмечается, что мужчина и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения.

Так, 36-летний житель Белорецка нанес многодетной матери несколько ударов ногами по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте. В преступлении обвиняемый сознался.

Известно, что у женщины осталось шесть детей: трое мальчиков и девочек. Старшему ребенку только 13 лет.

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