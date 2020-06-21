В Башкирии водитель трактора без прав попал в ДТП: погибли двое
Сегодня, 12:44ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: gibdd.ru
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Трагедия произошла в Шаранском районе республики.
Как сообщается на сайте Госавтоинспекции республики, трактор МТЗ-50 опрокинулся около деревни Анисимова Поляна. 32-летний водитель трактора, у которого, как выяснилось позднее, не было прав, не справился с ручным управлением при спуске.
Трактор в итоге перевернулся, мужчина погиб, как и его 45-летний пассажир.
В ведомстве начали проверку по факту случившегося.
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