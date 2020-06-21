Лето пьяных: в Башкирии только за сутки на дорогах поймали 73 нетрезвых водителя
Сегодня, 11:52ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: gibdd.ru
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Пугающей статистикой поделились в пресс-службе ГИБДД по РБ.
Согласно данным ведомства, за минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 ДТП, трое человек погибли, 21 получили травмы.
За сутки сотрудники ГИБДД выявили около 1900 нарушений, было задержано 73 водителя, которые сели пьяными за руль.
Всего в период с 20 на 21 июня произошло 76 ДТП.
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