Лето пьяных: в Башкирии только за сутки на дорогах поймали 73 нетрезвых водителя

Согласно данным ведомства, за минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 ДТП, трое человек погибли, 21 получили травмы.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили около 1900 нарушений, было задержано 73 водителя, которые сели пьяными за руль.