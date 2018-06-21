В Уфе гражданам незаконно пытались продать квартиры в строящемся доме

В деятельности ЖСК «Жилой дом № 41/1 на улице Гурьевской» выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Руководство кооператива разместило интернет-рекламу о продаже квартир в строящемся доме, неподалеку от торгового центра «Иремель». С 2016 года четверо граждан отдали фирме более 3,5 миллиона рублей.

При этом организация не является застройщиком данного объекта, не имеет разрешения на строительство и не обладает правами на земельный участок, на котором строится дом, сообщили в прокуратуре.