В Уфе алиментщик сиганул с четвертого этажа от судебных приставов

Сегодня, 21 июня, стало известно, что Управление ФССП по РБ начало проверку по факту инцидента в Кировском районном отделе, расположенном на четвертом этаже здания Управления.

ЧП произошло накануне, 20 июня. Из окна четвертого этажа на асфальт выпрыгнул мужчина. В итоге он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По сообщению пресс-службы Управления ФССП по РБ, получивший травмы мужчина является должником по алиментного делу, его привезли в Кировский отдел УФССП прямо из суда, где он был задержан по решению судьи.

- Мужчина был задержан в Кировском районном суде Уфы, куда он пришел в качестве обвиняемого, и ему грозило наказание в виде лишения свободы. Мужчина является злостным неплательщиком алиментов, сумма его долга превышает 300 тысяч рублей. Из зала суда он был доставлен в Кировский районный отдел судебных приставов УФССП России по РБ для привлечения к ответственности по двум статьям УК РФ – ст.157 за уклонение от уплаты алиментов и по ст. 312 за незаконные действия с арестованным имуществом, - сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.